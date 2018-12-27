gricovnikolay

Необходимо написать мультихак для игры PlayerUnknowns Battlegrounds Обязательное требование: Знание C++ (в среде Microsoft Visual Studio), а также наличие навыков ревёрс-инжиниринга. 1) Стоимость: 100.000 рублей 2) Срок: 1 месяц(обговаривается индивидуально) 3) Техническое задание: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FMbX07eqa2R8FSQ]yadi.sk/i/MbX07eqa2R8FSQ[/url] / [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F8uw_1tdUIOey-Q]yadi.sk/i/8uw_1tdUIOey-Q[/url] Ручаемся за честность со своей стороны – готовы ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $2200
Разработать современный,адаптивный ИМ – wordpress woocommer Бюджет не ограничен, в конечном итоге хочется получить продаваемый продукт! Обязательное наличие работ в портфолио на – wordpress woocommer Антибот будет простым, к работе прикладываем 3 работы на wordpress woocommersСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $550
Сбор требований от заказчиков,участие в рабочих группах,методологическая поддержка процесса моделирования бизнес-процессов. Создание схем бизнес-процессов в выбранных нотациях. Вынесение предложений по технической и логической оптимизации бизнес-процессов компании. Поддержание системы отчетов о текущем состоянии бизнес-процессов. Курирование вопросов автоматизации бизнес-процессов,проверка корректности работы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $450
Приветствую! Задание для художников/иллюстраторов на создание пятнадцати декоративных иллюстраций в 3-4 цветовых решениях каждая, плюс вектор. Портфолио и вопросы в личку. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $450
Задача Есть дизайн в PSD необходимо валидно и ровно его сверстать на bootstrap 4. Затем верстку установить на вордпресс 4.9 - 5.0 (в зависимости от совместимости с плагинами) На вордпресс ОБЯЗАТЕЛЬНО установить плагин visual composter или elementor - ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
[table]ЗадачаНеобходимо создать сайт под ключ - интернет-магазин галерею картин и постеров. Нужен недорогой сайт (подойдет нормально работающий шаблон) с простым и стильным дизайном. Обязательные требования-Индексация всех страниц в поисковиках. -Возможность самостоятельной поддержки сайта -Кроссбраузерность -Корректная работа с мобильных устройств [/table]Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт5 лет назад