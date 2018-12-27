gricovnikolay

Николай Грицов gricovnikolay

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Поделиться: Написать трейнер(чит) для онлайн-игры

    Необходимо написать мультихак для игры PlayerUnknowns Battlegrounds  Обязательное требование:   Знание C++ (в среде Microsoft Visual Studio), а также наличие навыков ревёрс-инжиниринга.   1) Стоимость: 100.000 рублей  2) Срок: 1 месяц(обговаривается индивидуально)  3) Техническое задание: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FMbX07eqa2R8FSQ]yadi.sk/i/MbX07eqa2R8FSQ[/url] / [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F8uw_1tdUIOey-Q]yadi.sk/i/8uw_1tdUIOey-Q[/url]  Ручаемся за честность со своей стороны – готовы ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать современный,адаптивный ИМ – wordpress woocommer

    $2200

    Разработать современный,адаптивный ИМ – wordpress woocommer  Бюджет не ограничен, в конечном итоге хочется получить продаваемый продукт!  Обязательное наличие работ в портфолио на – wordpress woocommer  Антибот будет простым, к работе прикладываем 3 работы на wordpress woocommers

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект по систематизации бизнес процессов в комп г.Ярославль

    $550

    Сбор требований от заказчиков,участие в рабочих группах,методологическая поддержка процесса моделирования бизнес-процессов.  Создание схем бизнес-процессов в выбранных нотациях.  Вынесение предложений по технической и логической оптимизации бизнес-процессов компании.  Поддержание системы отчетов о текущем состоянии бизнес-процессов.  Курирование вопросов автоматизации бизнес-процессов,проверка корректности работы ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 15 декоративных иллюстраций

    $450

    Приветствую! Задание для художников/иллюстраторов на создание пятнадцати декоративных иллюстраций в 3-4 цветовых решениях каждая, плюс вектор. Портфолио и вопросы в личку. Спасибо.

    Иллюстрации и Рисунки32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка, программирование и установка сайта на Wordpres

    $450

    Задача Есть дизайн в PSD необходимо валидно и ровно его сверстать на bootstrap 4.  Затем верстку установить на вордпресс 4.9 - 5.0 (в зависимости от совместимости с плагинами)  На вордпресс ОБЯЗАТЕЛЬНО установить плагин visual composter или elementor - ...

    WordPressBootstrapElementor
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт под ключ

    $300

    [table]ЗадачаНеобходимо создать сайт под ключ - интернет-магазин галерею картин и постеров. Нужен недорогой сайт (подойдет нормально работающий шаблон) с простым и стильным дизайном. Обязательные требования-Индексация всех страниц в поисковиках.  -Возможность самостоятельной поддержки сайта  -Кроссбраузерность  -Корректная работа с мобильных устройств [/table]

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад