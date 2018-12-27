gricovnikolay

Задача Есть дизайн в PSD необходимо валидно и ровно его сверстать на bootstrap 4. Затем верстку установить на вордпресс 4.9 - 5.0 (в зависимости от совместимости с плагинами) На вордпресс ОБЯЗАТЕЛЬНО установить плагин visual composter или elementor - ...