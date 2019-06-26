gridcompass

Переводчик со стажем около 8 лет, к. ф.-м. н..

Ни на шаг не отступаю от ТЗ, выполняю все в заданные сроки.

Занимаюсь переводами разной направленности уже восемь лет. За этот период освоила все тонкости технического, делового перевода, сотрудничала с крупными компаниями, помогала в переводе критических статей и прочей литературы? переводила сайты. В 2018 подтвердила уровень владения языком С1.

В 2018 же получила ученую степень (к. ф. м. н.).

Коммуникабельна, трудолюбива и всегда открыта к новым проектам и знакомствам!