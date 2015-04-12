griever_gf

Кузьмин griever_gf

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист, Разработчик ПО

Больше 7 лет опыта разработки приложений.

Высшее образование, инженер-программист.

Навыки:

- Programming languages: C# (strong), C++ (QT), C, Java, VB.NET, Delphi / Pascal, PHP, ASP.NET, Javascript, SQL.

- SDKs: Windows, Android, iOS, Facebook for Unity, etc..

- IDEs: Visual Studio, Qt Creator, Eclipse, XCode.

- DBs: Microsoft SQL Server, SQLite

- VCSs: SVN, git.

- Game Enignes: Unity

Системное программирование
нет отзывов
$12/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга