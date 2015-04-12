Программист, Разработчик ПО
Больше 7 лет опыта разработки приложений.
Высшее образование, инженер-программист.
Навыки:
- Programming languages: C# (strong), C++ (QT), C, Java, VB.NET, Delphi / Pascal, PHP, ASP.NET, Javascript, SQL.
- SDKs: Windows, Android, iOS, Facebook for Unity, etc..
- IDEs: Visual Studio, Qt Creator, Eclipse, XCode.
- DBs: Microsoft SQL Server, SQLite
- VCSs: SVN, git.
- Game Enignes: Unity
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Системное программирование
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$12/час
от $100от 5 дней
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