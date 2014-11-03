Знания, умения, навыки:
* HTML, CSS3, jQuery, jQueryUI.
* Фреймворки: Twitter Bootstrap, Foundation Zurb
* Адаптивная / блочная / табличная / фиксированная / резиновая вёрстка.
* Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
* Валидность
* Pixel perfect
* fonts
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок — это мой непоколебимый принцип.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены
Постоянный контакт (12 часов/сутки).
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на skype — 100%.
Оплата осуществляется:
MasterCard/VISA
QIWI Кошелек
Webmoney
Владение языками:
Русский-хорошее
Английский-хорошее
Немецкий-хорошее
Украинский-родной
Обо мне:
*исполнительный
*грамотный
*трудолюбивый
*честный
*ответственный