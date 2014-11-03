Знания, умения, навыки:

* HTML, CSS3, jQuery, jQueryUI.

* Фреймворки: Twitter Bootstrap, Foundation Zurb

* Адаптивная / блочная / табличная / фиксированная / резиновая вёрстка.

* Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

* Валидность

* Pixel perfect

* fonts

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок — это мой непоколебимый принцип.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены

Постоянный контакт (12 часов/сутки).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на skype — 100%.

Оплата осуществляется:

MasterCard/VISA

QIWI Кошелек

Webmoney

Владение языками:

Русский-хорошее

Английский-хорошее

Немецкий-хорошее

Украинский-родной

Обо мне:

*исполнительный

*грамотный

*трудолюбивый

*честный

*ответственный