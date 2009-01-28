Программист оказывает услуги по:
1. Написанию программ для персональных компьютеров (ПК) на языках:
Ассемблер;
Бейсик;
Паскаль;
Delphi;
HTML (с использованием JavaScript); помощь в разработке и оформлении сайтов.
По согласованию возможно оформление блок-схем программ.
2. Написанию программ для микроконтроллеров (МК) фирм Microchip (PIC12...,PIC14...,PIC16... и пр.) и Atmel (89C51 [семейство MCS-51], AVR [ATTiny...,ATMega...]) и совместимых на языке Ассемблера.
По согласованию возможно оформление блок-схем программ.
3. Помощь в разработке цифровых узлов для ПК и МК; узлов на основе МК.
4. Помощь в стыковке различных микросхем с ПК и МК (например, различные ЦАП, АЦП, EEPROM и т.п.).
5. Перевод документации (Datasheets) на различные микросхемы с английского языка.
6. Набор чертежей в программе AutoCAD.
Стоимость выполненной работы от 50 руб.!!!!!!!
С уважением, Григорий!