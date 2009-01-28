Программы на заказ для компьютеров и контроллеров

Программист оказывает услуги по:

1. Написанию программ для персональных компьютеров (ПК) на языках:

Ассемблер;

Бейсик;

Паскаль;

Delphi;

HTML (с использованием JavaScript); помощь в разработке и оформлении сайтов.

По согласованию возможно оформление блок-схем программ.

2. Написанию программ для микроконтроллеров (МК) фирм Microchip (PIC12...,PIC14...,PIC16... и пр.) и Atmel (89C51 [семейство MCS-51], AVR [ATTiny...,ATMega...]) и совместимых на языке Ассемблера.

По согласованию возможно оформление блок-схем программ.

3. Помощь в разработке цифровых узлов для ПК и МК; узлов на основе МК.

4. Помощь в стыковке различных микросхем с ПК и МК (например, различные ЦАП, АЦП, EEPROM и т.п.).

5. Перевод документации (Datasheets) на различные микросхемы с английского языка.

6. Набор чертежей в программе AutoCAD.

Стоимость выполненной работы от 50 руб.!!!!!!!

С уважением, Григорий!