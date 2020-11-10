grigorasol

Веду активный образ жизни. Принимала участие и занимала призовые места в городских, областных, республиканских и международных конкурсах и соревнованиях. Имею опыт в волонтерской деятельности. Помощь бездомным животным и помощь в организации легкоатлетического марафона Orlen в Варшаве в 2018 году. Имею хорошую рекомендацию с прошлой работы. Владею польским и английским языками. Общительная, дружелюбная, трудолюбивая, коммуникабельная, легко обучаемая, толерантная, отзывчивая, умею самостоятельно работать и нести ответственность за полученные результаты, находчивая, исполнительная,добросовестная, стрессоустойчивая.