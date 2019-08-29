Григорий Орлов - профессиональный монтажер

С самого детства я был поглощён идеей истории, я обожал слушать истории своих родителей, друзей, каждый раз я поражался насколько наши жизни могут наполнены самыми удивительными моментами и событиями. С тех пор я понял, что сам хочу стать рассказчиком, я все время играл в разные конструкторы и собирал миры в которых я мог воплотить в жизнь эти истории. Когда я познакомился с кинематографом, я был очарован тем как создаются фильмы, я был очарован тем, что эти фильмы значат не только для зрителей, но и для самих рассказчиков.

Видеомонтаж - Я выполняю видеомонтаж подходя к рабочему процессу максимально комплексно и скрупулёзно, отличный результат моя главная цель! ( Работать буду в программах: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop )

Обработка фотографий- Я выполняю обработку фотографий начиная от художественной/модельной съемки, и заканчивая обработкой для коммерческих компаний. Моя обработка отличается индивидуальным подходом к каждому клиенту, и будет выполнена в Adobe Photoshop и Adobe Lightroom!