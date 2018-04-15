grigorush12

Архитектор-дизайнер

С 2010 года работаю в ООО "Архитек" на должности архитектор-дизайнер. Занимаюсь проработкой декоративных элементов экстерьера, а именно: дизайн фасадов, просчет количества декоративных элементов, схемы монтажа, в особых случаях лично выезжаю на объект для снятия замеров. Являюсь автором более 70 воплощенных в жизнь проектов декорирования особняков.

Всегда очень скрупулезно и внимательно подхожу к выполнению проекта стараясь не отходя от канонов архитектуры учитывать все пожелания заказчика. Гарантирую в кротчайший срок качественное выполнение возложенных на меня обязанностей.