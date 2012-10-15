grigthefirst

Ноябрь 2011 — Июль 2012
QSoft (Москва, www.qsoft.ru) — Информационные технологии/системная интеграция
Программист
работа в Saas - проекте www.amocrm.ru, разработка компонентов и оптимизация работы модулей 1С-БИТРИКС, в том числе системных. Интеграция проекта со сторонними сервисами - Google, mailchimp и другими. Проектирование и оптимизация работы с базой данных. Контроль версий.
Координационная работа в отделе разработки.
Сайт - amocrm.ru
C июля 2012 по настоящее время - WSS-Consulting, разработка интранет-решений на ASP .NET
Ключевые навыки:
Знание PHP, MYSQL, ASP .NET, Sharepoint, html, css.
Знание JavaScript,а так же фреймворков jQuery, Prototype.
Хорошее знание 1С-БИТРИКС, знакомство с Yiiframework.
Навыки работы с Linux через консоль.
Система контроля версий (SVN, TFS), в том числе работа с ветками.
Большое желание осваивать новые технологии.
Опыт координационной деятельности.
Технический английский.
Отличная обучаемость, творческий подход к поставленным задачам.
Умение и желание работать в команде разработчиков. Умение читать и разбирать чужой код.