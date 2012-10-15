grigthefirst

PHP, ASP .NET Developer

Ноябрь 2011 — Июль 2012

QSoft (Москва, www.qsoft.ru) — Информационные технологии/системная интеграция

Программист

работа в Saas - проекте www.amocrm.ru, разработка компонентов и оптимизация работы модулей 1С-БИТРИКС, в том числе системных. Интеграция проекта со сторонними сервисами - Google, mailchimp и другими. Проектирование и оптимизация работы с базой данных. Контроль версий.

Координационная работа в отделе разработки.

Сайт - amocrm.ru

C июля 2012 по настоящее время - WSS-Consulting, разработка интранет-решений на ASP .NET

Ключевые навыки:

Знание PHP, MYSQL, ASP .NET, Sharepoint, html, css.

Знание JavaScript,а так же фреймворков jQuery, Prototype.

Хорошее знание 1С-БИТРИКС, знакомство с Yiiframework.

Навыки работы с Linux через консоль.

Система контроля версий (SVN, TFS), в том числе работа с ветками.

Большое желание осваивать новые технологии.

Опыт координационной деятельности.

Технический английский.

Отличная обучаемость, творческий подход к поставленным задачам.

Умение и желание работать в команде разработчиков. Умение читать и разбирать чужой код.

http://hh.ru/resume/c57c007fff00e939eb0039ed1f575a5a624f68