$10
написать файл в котором будет расписанно по пунктам как настроить cisco 891 параметры сети и провайдера выдам.
Системное администрирование1 заявка
Закрыт
12 лет назад
написать файл в котором будет расписанно по пунктам как настроить cisco 891 параметры сети и провайдера выдам.
установить и настроить AD на windows2003
нужно создать сайт по продаже и аренде квартир с "админкой", с приятным дизайном. Убедительная просьба указывать на какой CMS системе будет создан сайт.
настроиль почтовый сервер или дать толковые пошаговые инструкции , есть доменное имя зарегестрированное на хостинге надо организовать почтовый сервер на mdaemon в локальной сети и выходом в мир