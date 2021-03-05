SMM girl | Продвижение бизнеса |

Всем привет! Меня зовут Вероника, и я SMM менеджер, который нашёл своё любимое дело ;)

Последние 2 года я изучаю и практикуюсь в digital маркетинге. Прошла несколько курсов об SMM, цифровом маркетинге, копирайтинге, а также прошла марафоны по stories, контенту и прочих отраслях, которые помогают с развитием в социальных сетях.

У меня были проекты в разных сферах. Занималась продвижением туристического агентства в Instagram и Facebook, интернет-магазина сумок в Instagram, экспертного блога фитнес тренера, ресторана.

Я легко могу делать полное продвижение для бизнеса и блогов: создавать креативы, настраивать таргетированную рекламу, составлять контент-план на определённый период с предложенными мною идеями, делать анализ эффективности, фото и видео съёмки для контента, общаться с клиентами, модерация страницы, создание креативных stories, копирайтинг и прочие инструменты.

Социальные сети, с которыми я работаю: Facebook, Instagram, Pinterest.