Требуется сделать каталог организаций с отзывами. дизайн не важен, главное функциональность. 1. главная страница: на ней 3 варианта: поиск по городу - в поиске по городу список всех городов в которых есть добавленные организации. ...
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- Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется приложение для записи на тех обслуживание автомобиля для авто сервиса. По некоторым пунктам еще думаем, если есть кто-то кто уже сталкивался с разработкой подобного приложения, еще лучше, может где то даже я не правильно ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
Существует сайт доска авто объявлений написана на пхп, много лет назад, его необходимо доработать. 1.Самое главное! Сделать xml для яндекс авто в соотв. с требованиями яндексавто. http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1114016 2.Хлебные крошки. их надо сделать на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать Парсер Авто Объявлений. Есть сайт на котором каждый день публикуются 200–300 объявлений. Главная задача перенести эти объявления вместе с 3-мя фотографиями на мой сайт Б. с сортировкой спарсенных ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$130
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать, все сделано как надо.