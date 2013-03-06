grinb

Артем grinb

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Каталог компаний

    Требуется сделать каталог организаций с отзывами. дизайн не важен, главное функциональность. 1. главная страница: на ней 3 варианта: поиск по городу - в поиске по городу список всех городов в которых есть добавленные организации. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать приложение андройд

    Требуется приложение для записи на тех обслуживание автомобиля для авто сервиса. По некоторым пунктам еще думаем, если есть кто-то кто уже сталкивался с разработкой подобного приложения, еще лучше, может где то даже я не правильно ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка цмс

    Существует сайт доска авто объявлений написана на пхп, много лет назад, его необходимо доработать. 1.Самое главное! Сделать xml для яндекс авто в соотв. с требованиями яндексавто. http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1114016 2.Хлебные крошки. их надо сделать на ...

    PHP
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер доски автообъявлений

    Требуется создать Парсер Авто Объявлений. Есть сайт на котором каждый день публикуются 200–300 объявлений. Главная задача перенести эти объявления вместе с 3-мя фотографиями на мой сайт Б. с сортировкой спарсенных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Парсер доски автообъявлений
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать, все сделано как надо.
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