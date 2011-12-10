grindim648207

Project Manager, Коммерческий директор, Менеджер проектов.
Анализ - Инициализация и Реализация коммерческих (бизнес) проектов.
Консультирование / Консультант по бизнесу
IT, телеком, связь, интернет
«Гринев и К» - Тренинг. Магистр.
Ведение переговоров с партнерами, клиентами и государственными чиновниками.
Гринев Дмитрий Владимирович - Grinev Dmitry Vladimir
Родился в 1964г. в г. Москва.
1980-82 г.г. СШ43 г. Днепропетровска, математический класс. Д/П - Курс вычислительной математики
1981 г. 2 место на областной олимпиаде г.Днепропетровска/математика.
1982 г. действительный член Малой Академии наук учеников г.Днепропетровска /математика.
1982-87 г.г. Днепропетровский государственный университет.
Экономический факультет, экономическая кибернетика.
1982 г. Староста группы ЭК-82-1.
1983 г. – первенство ДГУ: 2-е место(бег – 1000 м) / 3-е место(плаванье – вольный стиль 100 м.)
1987-1990 г.г. ДНИИТМ, инженер-программист 3,2 категории.
1990 г. – 3-е место, г. Днепропетровск (волейбол-чемпионат города).
1990 г. инженер исследователь Союза Менеджеров СССР.
1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента при МГУ им. М.В.Ломоносова - г. Москва. Магистр.
1991 г. ведущий программист Союза Менеджеров СССР.
1992 г. коммерческий директор ООО фирма "Рума".
1995 г. коммерческий директор ООО фирма "Синегри".
1999 г. директор по экономической безопасности / Центральный Универмаг г. Днепропетровска.
1999-2004 г. г. "Интерпайп". Нижнеднепровский трубопрокатный завод.
Отдел нал. планирования. Отдел эконом.безопасности. Специалист.
С 2007 г. «Гринев и К» - директор.
- 2008 г. оператор по надомной работе/ПРИВАТ БАНК.
- 2009 г. Агентство массовых коммуникаций (АМК - Москва) – телемаркетер уд-р. +
- 2010 г. «РЕПЕТИТОР» (Online обучение).
- 2010 г. "FinMarkt AG" , Германия, адрес: Rheinstr.22, 65185 Wiesbade - Менеджер проектов (удаленная работа).
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Гринев Дмитрий
Украина, 49098, г. Днепропетровск, ул.Малиновского д.12
Дом: (056)2-231418 / моб/UMS: 0505935209
ON-line - / Skype - grindim648210