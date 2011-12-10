grindim648207

Project Manager, Коммерческий директор

Project Manager, Коммерческий директор, Менеджер проектов.

Анализ - Инициализация и Реализация коммерческих (бизнес) проектов.

Консультирование / Консультант по бизнесу

IT, телеком, связь, интернет

«Гринев и К» - Тренинг. Магистр.

Ведение переговоров с партнерами, клиентами и государственными чиновниками.

Гринев Дмитрий Владимирович - Grinev Dmitry Vladimir

Родился в 1964г. в г. Москва.

1980-82 г.г. СШ43 г. Днепропетровска, математический класс. Д/П - Курс вычислительной математики

1981 г. 2 место на областной олимпиаде г.Днепропетровска/математика.

1982 г. действительный член Малой Академии наук учеников г.Днепропетровска /математика.

1982-87 г.г. Днепропетровский государственный университет.

Экономический факультет, экономическая кибернетика.

1982 г. Староста группы ЭК-82-1.

1983 г. – первенство ДГУ: 2-е место(бег – 1000 м) / 3-е место(плаванье – вольный стиль 100 м.)

1987-1990 г.г. ДНИИТМ, инженер-программист 3,2 категории.

1990 г. – 3-е место, г. Днепропетровск (волейбол-чемпионат города).

1990 г. инженер исследователь Союза Менеджеров СССР.

1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента при МГУ им. М.В.Ломоносова - г. Москва. Магистр.

1991 г. ведущий программист Союза Менеджеров СССР.

1992 г. коммерческий директор ООО фирма "Рума".

1995 г. коммерческий директор ООО фирма "Синегри".

1999 г. директор по экономической безопасности / Центральный Универмаг г. Днепропетровска.

1999-2004 г. г. "Интерпайп". Нижнеднепровский трубопрокатный завод.

Отдел нал. планирования. Отдел эконом.безопасности. Специалист.

С 2007 г. «Гринев и К» - директор.

- 2008 г. оператор по надомной работе/ПРИВАТ БАНК.

- 2009 г. Агентство массовых коммуникаций (АМК - Москва) – телемаркетер уд-р. +

- 2010 г. «РЕПЕТИТОР» (Online обучение).

- 2010 г. "FinMarkt AG" , Германия, адрес: Rheinstr.22, 65185 Wiesbade - Менеджер проектов (удаленная работа).

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Гринев Дмитрий

Украина, 49098, г. Днепропетровск, ул.Малиновского д.12

Дом: (056)2-231418 / моб/UMS: 0505935209

ON-line - / Skype - grindim648210