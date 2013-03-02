Специализация: Web-дизайнер, web-технолог, дизайнер полиграфии, flash-аниматор

Более 7 лет работы в области графического и web-дизайна.

• Разработка концепции, макетирование, дизайн, верстка, допечатная подготовка любого вида полиграфических изданий:

Журналов, рекламных каталогов, листовок, буклетов, календарей, открыток, флаеров и т.д.;

Баннеров, ситилайтов, вывесок, др. широкоформатной полиграфической продукции;

Фирменного стиля: логотипов, фирменных знаков, эмблем, и др.

• Разработка, поддержка и продвижение web-сайтов:

Разработка дизайна сайтов и интернет-магазинов;

Верстка, настройка, подключение сайтов к CMS;

Поисковая оптимизация и продвижение сайтов.

• Разработка анимации и мультимедиа презентаций с использованием технологии – Flash.