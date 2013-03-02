Специализация: Web-дизайнер, web-технолог, дизайнер полиграфии, flash-аниматор
Более 7 лет работы в области графического и web-дизайна.
• Разработка концепции, макетирование, дизайн, верстка, допечатная подготовка любого вида полиграфических изданий:
Журналов, рекламных каталогов, листовок, буклетов, календарей, открыток, флаеров и т.д.;
Баннеров, ситилайтов, вывесок, др. широкоформатной полиграфической продукции;
Фирменного стиля: логотипов, фирменных знаков, эмблем, и др.
• Разработка, поддержка и продвижение web-сайтов:
Разработка дизайна сайтов и интернет-магазинов;
Верстка, настройка, подключение сайтов к CMS;
Поисковая оптимизация и продвижение сайтов.
• Разработка анимации и мультимедиа презентаций с использованием технологии – Flash.
Портфолио
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