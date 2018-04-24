grishacord

Видеомонтер, Моушен-Дизайнер, Звукорежиссер, Композитор

Занимаюсь производством видео и аудио контента более 6 лет, в числе моих клиентов Артан(Volkswagen), Toyota, Нижегородский Завод Теплообмеников (НЗТО). Более 5 лет работаю на телевидении, где создал тысячи минут телевизионного контента(тв программы, различные заставки и отбивки, рекламные ролики, слайд шоу и музыкальные клипы).

В числе своих услуг предлагаю создание рекламных видео роликов, презентационных фильмов, корпоративных фильмов, музыкальных клипов, слайд-шоу, а также видео монтаж ваших материалов по индивидуальным заказам (свадьбы, юбилеи и прочее). Работаю, как с вашим материалом, так и готов оказывать услуги по видео съемке.

По мимо прочего для тв рекламы рекламы зачастую требуются авторские права на использованный в ролике материал, например музыка, если вы не смогли подобрать подходящую и доступную музыку для использования в коммерческих целях, не расстраивайтесь, я готов написать музыку по вашему заказу.