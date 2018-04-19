grishina_dasha

Дарья grishina_dasha

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Закончила факультет журналистики МГУ в 2017 году.

Около двух лет занимаюсь в сфере транскрибации, копирайтинга, написания заказных статей и перевода.

Уровень английского - advanced. Учу язык с 3 лет - 18 лет практики.

Основные цели - качественно и в срок выполнить данное мне задание, предлагать нормальное соотношение цена/качество и ответственно подходить к работе.

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Отзывы заказчиков

alisa_traumwelt
Алиса 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
39 отзывов(-1)
$5
10 баллов
7 лет назад
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