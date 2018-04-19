Закончила факультет журналистики МГУ в 2017 году.
Около двух лет занимаюсь в сфере транскрибации, копирайтинга, написания заказных статей и перевода.
Уровень английского - advanced. Учу язык с 3 лет - 18 лет практики.
Основные цели - качественно и в срок выполнить данное мне задание, предлагать нормальное соотношение цена/качество и ответственно подходить к работе.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
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