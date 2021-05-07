grom310582

Создание турбо сайтов, настройка рекламы в яндекс директ и рся

Здравствуйте, основное направление деятельности это Контекстная реклама, а именно работа с Яндекс Директом.

Сейчас это одно из самых популярных и эффективных способов для продвижения вашего продукта!

Что будет входить в работу:

• Подбор качественных целевых ключевых фраз и минус-слов

• Составление эффективных объявлений

• Настройка РСЯ

К каждому проекту подходим ответственно и индивидуально.Всегда настроены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

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