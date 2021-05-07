grom310582

Создание турбо сайтов, настройка рекламы в яндекс директ и рся
Здравствуйте, основное направление деятельности это Контекстная реклама, а именно работа с Яндекс Директом.
Сейчас это одно из самых популярных и эффективных способов для продвижения вашего продукта!
Что будет входить в работу:
• Подбор качественных целевых ключевых фраз и минус-слов
• Составление эффективных объявлений
• Настройка РСЯ
К каждому проекту подходим ответственно и индивидуально.Всегда настроены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Возможно для вас это интересно,
Действие аккаунта приостановлено!