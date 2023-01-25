Python-разработчик

Я трудолюбивый и открытый к обучению молодой человек. Моим интересом является продуктивное выполнение задачи на пути к достижению цели! Гибок в принятии решений, легко нахожу контакт с любым собеседником.

Имею опыт работы на стрессовых позициях и не понаслышке знаю, что такое многозадачность, дедлайн и работа под давлением.

Люблю учится чему-то новому, и целиком отдаюсь делу.

Мне нравятся новые технологии и все что связанно с программированием. С удовольствием рассмотрю ваши предложения о работе.