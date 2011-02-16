Гром Антон Владимирович. Родился 8 июня 1989 года в городе Харьков, где и проживаю в настоящее время.

Контактные данные: тел. 0931014682, e-mail: [email protected]

В 2010 году получил квалификацию - младший специалист, окончив "Харьковское художественное училище" отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, специальность: художник-живописец, преподаватель.

В 2009 году посещал Компьютерные курсы ХТЦ Международного Соломонова Университета (Corel Draw), где успешно сдал сертификационный экзамен.

Владею техниками живописи, графики, батика. Обучаюсь аэрографии.

Свободно владею ПК (Corel Draw, Adobe Photoshop).

Владею украинским и русским языками.

С 2008 года работаю художником-декоратором в Молодежном театре Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Имею опыт создания визиток, логотипов.

В 2009 году оформил холл фитнесс клуба, разработал интерьер детской комнаты.

Имею опыт работы с детьми: успешно прошел практику в Детской художественной школе №2.

Увлекаюсь художественной фотографией и видео монтажем.

С работами можно ознакомиться http://www.weblancer.net/users/gromant/portfolio/?category_id=11