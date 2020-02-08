ТАРГЕТОЛОГ

Громов Егор

Желаемая должность: Таргетолог, СММ Менеджер

Цена Работы: 15 тыс. рублей

Дата рождения: сентябрь 2000

Проживание: Москва

Контактная информация:

Телефон/Whats App +79162012190

Почта [email protected]

Ключевые знания и навыки:

• Создание и настройка рекламного аккаунта Facebook

• Таргетирование рекламы, подбор целевой аудитории

• Рекламное администрирование аккаунта (подбор рекламы у блогеров; продажа рекламы на аккаунте)

• Опыт в создании личного бренда

• Аудирование аккаунта в инстграмм

• Креативность, ответственность, оперативность.

Опыт работы:

с 2016 года веду личный аккаунт инстаграмм 60 тыс подписчиков

www.instagram.com/gromov_...

с 2017 года веду аккаунты и настраиваю рекламу для блоггеров и интернет магазинов

с 2019 активно занимаюсь аудированием аккаунтов магазинов

Дополнительная информация:

• Уверенный пользователь IOS

• Хорошее знание софта и программ, способствующих продвижению аккаунта вашего продукта в сети Обсудить