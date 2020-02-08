Громов Егор
Желаемая должность: Таргетолог, СММ Менеджер
Цена Работы: 15 тыс. рублей
Дата рождения: сентябрь 2000
Проживание: Москва
Контактная информация:
Телефон/Whats App +79162012190
Почта [email protected]
Ключевые знания и навыки:
• Создание и настройка рекламного аккаунта Facebook
• Таргетирование рекламы, подбор целевой аудитории
• Рекламное администрирование аккаунта (подбор рекламы у блогеров; продажа рекламы на аккаунте)
• Опыт в создании личного бренда
• Аудирование аккаунта в инстграмм
• Креативность, ответственность, оперативность.
Опыт работы:
с 2016 года веду личный аккаунт инстаграмм 60 тыс подписчиков
с 2017 года веду аккаунты и настраиваю рекламу для блоггеров и интернет магазинов
с 2019 активно занимаюсь аудированием аккаунтов магазинов
Дополнительная информация:
• Уверенный пользователь IOS
• Хорошее знание софта и программ, способствующих продвижению аккаунта вашего продукта в сети Обсудить