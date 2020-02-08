gromov_eg

Егор Громов gromov_eg

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ТАРГЕТОЛОГ

Громов Егор   

Желаемая должность: Таргетолог, СММ Менеджер 

Цена Работы: 15 тыс. рублей 

  

Дата рождения: сентябрь 2000 

Проживание: Москва 

  

Контактная информация: 

Телефон/Whats App +79162012190 

Почта [email protected] 

  

Ключевые знания и навыки: 

• Создание и настройка рекламного аккаунта Facebook 

• Таргетирование рекламы, подбор целевой аудитории 

• Рекламное администрирование аккаунта (подбор рекламы у блогеров; продажа рекламы на аккаунте) 

• Опыт в создании личного бренда 

• Аудирование аккаунта в инстграмм 

• Креативность, ответственность, оперативность. 

  

Опыт работы: 

с 2016 года веду личный аккаунт инстаграмм 60 тыс подписчиков 

www.instagram.com/gromov_... 

с 2017 года веду аккаунты и настраиваю рекламу для блоггеров и интернет магазинов 

с 2019 активно занимаюсь аудированием аккаунтов магазинов 

  

Дополнительная информация: 

• Уверенный пользователь IOS 

• Хорошее знание софта и программ, способствующих продвижению аккаунта вашего продукта в сети Обсудить

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