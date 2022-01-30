Верстка сайтов, абсолютно бесплатно.
Доброго времени суток !
Рад Вам предоставить услуги по разработке сайтов. Абсолютно бесплатно
От меня вы получите:
- Разумный подход к делу
- Качественная работа, которую можно будет качественно использовать по предназначению
- Хороший валидный код
Технологии которые я использую:
- HTML(5)/CSS(3), Flex, Grid, кросс-браузерность.
- Препроцессоры: SASS (SCSS), LESS.
- Автоматизация: Gulp, Webpack.
- Создание адаптивной верстки, верстка под мобильные устройства.
- Figma.
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Портфолио
- Https://vadimpolyushko.github.io/my_site/14 просмотров