gromov_vadim

Вадим gromov_vadim

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов, абсолютно бесплатно.

Доброго времени суток !

Рад Вам предоставить услуги по разработке сайтов. Абсолютно бесплатно 

От меня вы получите:

  • Разумный подход к делу
  • Качественная работа, которую можно будет качественно использовать по предназначению
  • Хороший валидный код

Технологии которые я использую:

  • HTML(5)/CSS(3), Flex, Grid, кросс-браузерность.
  • Препроцессоры: SASS (SCSS), LESS.
  • Автоматизация: Gulp, Webpack.
  • Создание адаптивной верстки, верстка под мобильные устройства.
  • Figma.
Буду рад сотрудничать !

Портфолио