gromovamarina

Продуманный веб-дизайн
Меня зовут Марина. И я специализируюсь на дизайне Landing Page.
Работаю в Figma, прекрасные отношения с Adobe Photoshop, Illustrator.
Более 5 лет работала фрилансером-художником.
Сейчас моя деятельность полностью посвящена веб-дизайну.
Важно, чтобы сайт работал на бизнес и приносил вам новых клиентов. Чтобы человеку,
зашедшему на сайт, было легко и комфортно пользоваться им.
Если вам нужен сайт, который заботится о пользователе и приносит прибыль, добро пожаловать :)
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