gromovamarina

Продуманный веб-дизайн

Меня зовут Марина. И я специализируюсь на дизайне Landing Page.

Работаю в Figma, прекрасные отношения с Adobe Photoshop, Illustrator.

Более 5 лет работала фрилансером-художником.

Сейчас моя деятельность полностью посвящена веб-дизайну.

Важно, чтобы сайт работал на бизнес и приносил вам новых клиентов. Чтобы человеку,

зашедшему на сайт, было легко и комфортно пользоваться им.

Если вам нужен сайт, который заботится о пользователе и приносит прибыль, добро пожаловать :)