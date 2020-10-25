gromovamarina

Марина gromovamarina

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продуманный веб-дизайн

Меня зовут Марина. И я специализируюсь на дизайне Landing Page. 

Работаю в Figma, прекрасные отношения с Adobe Photoshop, Illustrator.

Более 5 лет  работала фрилансером-художником. 

Сейчас моя деятельность полностью посвящена веб-дизайну.

Важно, чтобы сайт работал на бизнес и приносил вам новых клиентов. Чтобы человеку, 

зашедшему на сайт, было легко и комфортно пользоваться им.

Если вам нужен сайт, который заботится о пользователе и приносит прибыль, добро пожаловать :)