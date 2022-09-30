grooevgeny

Евгений grooevgeny

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов любой сложности (Tilda с кодом)

Сайт с нуля: логотип, дизайн, структура сайта, вёрстка на все платформы.

Разработаю узнаваемый логотип, если нужно, предложу концепцию.

Изучу подробно Ваш бизнес и предложу оптимальное решение по концепции, дизайну и структуре сайта.

Возможен копирайтинг, сопровождение и техподдержка сайта на длительный срок.

Разработка специализированных расчётных модулей

Нетиповые решения на платформе тильда (уникальные блоки)

Сайты выполняю на основе Tilda+код

  • Одностраничные
  • Многостраничные
  • Интернет-магазины
  • Сайты для школ и онлайн курсов
  • Мультиязычные сайты
Знание дополнительных языков:

  • английский
  • немецкий
  • испанский
  • итальянский
Мои контакты:

Telegram: https://tlgg.ru/EugenGroo﻿