grooevgeny

Разработка сайтов любой сложности (Tilda с кодом)
Сайт с нуля: логотип, дизайн, структура сайта, вёрстка на все платформы.
Разработаю узнаваемый логотип, если нужно, предложу концепцию.
Изучу подробно Ваш бизнес и предложу оптимальное решение по концепции, дизайну и структуре сайта.
Возможен копирайтинг, сопровождение и техподдержка сайта на длительный срок.
Разработка специализированных расчётных модулей
Нетиповые решения на платформе тильда (уникальные блоки)
Сайты выполняю на основе Tilda+код
- Одностраничные
- Многостраничные
- Интернет-магазины
- Сайты для школ и онлайн курсов
- Мультиязычные сайты
- английский
- немецкий
- испанский
- итальянский
Telegram: https://tlgg.ru/EugenGroo
Я против войны в Украине!