grooevgeny

Разработка сайтов любой сложности (Tilda с кодом) Сайт с нуля: логотип, дизайн, структура сайта, вёрстка на все платформы. Разработаю узнаваемый логотип, если нужно, предложу концепцию. Изучу подробно Ваш бизнес и предложу оптимальное решение по концепции, дизайну и структуре сайта. Возможен копирайтинг, сопровождение и техподдержка сайта на длительный срок. Разработка специализированных расчётных модулей Нетиповые решения на платформе тильда (уникальные блоки) Сайты выполняю на основе Tilda+код Одностраничные

Многостраничные

Интернет-магазины

Сайты для школ и онлайн курсов

Мультиязычные сайты Знание дополнительных языков: английский

немецкий

испанский

итальянский Мои контакты: Telegram: https://tlgg.ru/EugenGroo﻿

Я против войны в Украине !