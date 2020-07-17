Здравствуйте, меня зовут Бердников Алексей.

Я профессионально занимаюсь разработкой сайтов, и если вам нужен сайт, то вы обратились по адресу.

Веб-разработкой занимаюсь с 2003 года, за это время пошел путь от ученика до собственной мастерской.

Разброс цен зависит от ваших желаний, а также от степени вашего участия. Более подробно в разделе Формирование цены

*Что используется*

В своей работе я использую: PHP5.x (с шаблонным движком php_templates), MySQL4.1+, Apache (с mod_rewrite).

*Что получается*

Страницы сайта имеют "ЧПУ" (ЧеловекоПонятныйУрл),

т.е. красивые, запоминающиеся адреса вида http://sitename.ru/news/putin-v-kremle/ и сравните как это бывает обычно: http://sitename.ru/?mod=news&id=213

Уменьшение среднего времени загрузки страниц сайта,

достигается путем применения методик, рекомендованных компанией Yahoo: настройка сервера, сжатие скриптов и файлов стилей, кэширование функциональных блоков.

Интерфейсы, понятные и удобные для администратора сайта,

точечное использование технологии AJAX (если быть точным, то AJAH) например при модерации объектов. В двух словах: AJAX, это технология позволяющая подгружать только часть страницы, без перезагрузки ее целиком.

CSS-верстка,

Уход от табличной верстки в верстке блочной, это ощутимо уменьшает вес страницы, что весьма сильно влияет на скорость загрузки страниц сайта.