Здравствуйте, меня зовут Бердников Алексей.
Я профессионально занимаюсь разработкой сайтов, и если вам нужен сайт, то вы обратились по адресу.
Веб-разработкой занимаюсь с 2003 года, за это время пошел путь от ученика до собственной мастерской.
Разброс цен зависит от ваших желаний, а также от степени вашего участия. Более подробно в разделе Формирование цены
*Что используется*
В своей работе я использую: PHP5.x (с шаблонным движком php_templates), MySQL4.1+, Apache (с mod_rewrite).
*Что получается*
Страницы сайта имеют "ЧПУ" (ЧеловекоПонятныйУрл),
т.е. красивые, запоминающиеся адреса вида http://sitename.ru/news/putin-v-kremle/ и сравните как это бывает обычно: http://sitename.ru/?mod=news&id=213
Уменьшение среднего времени загрузки страниц сайта,
достигается путем применения методик, рекомендованных компанией Yahoo: настройка сервера, сжатие скриптов и файлов стилей, кэширование функциональных блоков.
Интерфейсы, понятные и удобные для администратора сайта,
точечное использование технологии AJAX (если быть точным, то AJAH) например при модерации объектов. В двух словах: AJAX, это технология позволяющая подгружать только часть страницы, без перезагрузки ее целиком.
CSS-верстка,
Уход от табличной верстки в верстке блочной, это ощутимо уменьшает вес страницы, что весьма сильно влияет на скорость загрузки страниц сайта.
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