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Антонн Кинаев groupsbm

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SBMgroup - воплощаем Ваши мечты в реальность!

SBMgroup - группа молодых и амбициозных специалистов, которые готовы реализовать любые Ваши идеи за вполне умеренную плату. А именно:

  • Дизайнерские работы любых направлений
  • Разработка и создание сайтов
  • Разработка программного обеспечения
  • Нестандартные решения
  • Чат-боты
И многое многое другое.

С примерами наших работы, вы можете ознакомиться в нашем портфолио. 

Так же. принимаем заявки от фрилансеров для сотрудничества. 

Чат-бот
Портфолио