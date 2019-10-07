SBMgroup - воплощаем Ваши мечты в реальность!
SBMgroup - группа молодых и амбициозных специалистов, которые готовы реализовать любые Ваши идеи за вполне умеренную плату. А именно:
- Дизайнерские работы любых направлений
- Разработка и создание сайтов
- Разработка программного обеспечения
- Нестандартные решения
- Чат-боты
С примерами наших работы, вы можете ознакомиться в нашем портфолио.
Так же. принимаем заявки от фрилансеров для сотрудничества.
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Портфолио
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