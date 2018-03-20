Разработчик C#, Asp.NET, Xamarin.

Активно изучаю C#, Xamarin, имею опыт работы с MySQL, PostgreSQL, знаком с контролем версий git. Работаю системным администратором, обслуживаю и настраиваю как Windows, так и Unix сервера (веб, почтовые, шлюзовые, др.).

Не скрываю, в программировании меня можно назвать "начинающим", но в прошлом я много писал на C (Atmega, stm32), C++, что позволит быстрее и легче справляться с трудными заданиями. В первую очередь ищу тут для себя задания, благодаря которым я смогу повысить свой уровень и укрепить знания в программировании. Учитывая вышесказанное, при выборе меня как исполнителя - я готов работать за стоимость ниже среднерыночной.