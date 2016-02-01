Разработка сайтов на CMS Joomla - качество, низкая цена, профессиональные шаблоны.

Студия разработки сайтов UKRsite предлагает нескольковариантов разработки сайтов по низким ценам. На рынке разработок сайтов

существует очень много компаний и ценовых предложений, мы хотим занять нишу

бюджетных цен на сайты разработанные на профессиональных шаблонах и CMS Joomla.

Такие сайты подходят для решения очень широкого круга задач, от сайтов визиток

до больших порталов и интернет магазинов. Мы предлагаем инструмент который

поможет Вам решать задачи продажи ваших товаров и услуг в сети интернет.

С каждым днем все большее количество людей ищут и покупаюттовары и услуги при помощи интернет. По статистике динамика роста интернет

торговли в Украине за 2013 – 2014 годы составил порядка 45%, объем розничной

торговли через интернет за 2014 год составил только по официальной статистике

более 110 миллиардов долларов! Вы не хотитезадать себе вопрос, почему в этой огромной сумме нет вашего оборота?

Для того чтобы начал работать магазин или любое предприятиенужно вначале построить или взять в аренду помещение, офис, склад и т.д. а для

начала работы в сети интернет необходим сайт. Мы предлагаем и настоятельно

рекомендуем срочно открывать представительство своей компании в этом большом

мире под названием "ИНТЕРНЕТ" или как еще говорят "Всемирная

сеть".

Помимо коробочных или шаблонных решений таких как "СайтВизитка", "Интернет магазин", "Landing Page" мы готовы

так же рассматривать любые другие варианты разработки сайтов практически любой

конфигурации и направленности. У нас есть опыт создания Интернет магазинов с

полной автоматизацией, Доски объявлений, Форумы а так же разнообразных сайтов

узкой тематической направленности.