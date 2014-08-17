gsi

Руслан Ильясов gsi

 
36 летРоссия/Уфа
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фирменный стиль геологической организации

    Организации, проводящей геологические изыскания для строительства необходим фирменный стиль. Основные направления деятельности: лабораторные исследования грунтов; бурение инженерно-геологических скважин; геофизические исследования. Необходима разработка логотипа, фирменного бланка, визитки и т.п.

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад