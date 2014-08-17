$300
Нужен простой информативный сайт на несколько страниц для организации занимающейся инженерно-геологическими изысканиями для строительства. логотип фирмы имеется
Сайты «под ключ»45 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужен простой информативный сайт на несколько страниц для организации занимающейся инженерно-геологическими изысканиями для строительства. логотип фирмы имеется
Организации, проводящей геологические изыскания для строительства необходим фирменный стиль. Основные направления деятельности: лабораторные исследования грунтов; бурение инженерно-геологических скважин; геофизические исследования. Необходима разработка логотипа, фирменного бланка, визитки и т.п.