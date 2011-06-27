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Павел Генендер gsj

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Анимационные ролики для различной медиа-среды, включая ТВ и Интернет.

2d аниматор

Анимация классическая

Большой опыт работы над анимационными сериалами.

Анимационные ролики для различной медиа-среды, включая ТВ и Интернет.

Веселые картинки по разным поводам.

Продуманные сюжеты.

Участие в конкурсах и награды

Призер третьего фестиваля "Мультиматограф" 2007 (две работы)

Гран-при фестиваля анимационных фильмов "Зимняя сказка-2006";

Член жюри 1-го международного фестиваля анимационных фильмов "Пингвин-Flash" 2006, г. Сочи

Член жюри 2-го международного фестиваля анимационных фильмов "Пингвин-Flash" 2007, г. Москва

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