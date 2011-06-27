Анимационные ролики для различной медиа-среды, включая ТВ и Интернет.
2d аниматор
Анимация классическая
Большой опыт работы над анимационными сериалами.
Анимационные ролики для различной медиа-среды, включая ТВ и Интернет.
Веселые картинки по разным поводам.
Продуманные сюжеты.
Участие в конкурсах и награды
Призер третьего фестиваля "Мультиматограф" 2007 (две работы)
Гран-при фестиваля анимационных фильмов "Зимняя сказка-2006";
Член жюри 1-го международного фестиваля анимационных фильмов "Пингвин-Flash" 2006, г. Сочи
Член жюри 2-го международного фестиваля анимационных фильмов "Пингвин-Flash" 2007, г. Москва
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Портфолио
- Скетч "Папуас с портфелем"193 просмотра
- Фрагмент рекламного ролика для Далькомбанка303 просмотра
- Фрагмент ролика для Далькомбанка299 просмотров
- Муха288 просмотров
- Солярис358 просмотров
- Ролик II анимационного фестиваля "Пингвин-Flash"300 просмотров
- Баннер фестиваля Пингвин-Флэш526 просмотров
- Баннер для ТВ-чата452 просмотра
- Разработка персонажей427 просмотров
- Рабочий фрагмент м/ф "Кумпания"562 просмотра
- Баннер для СК Стоун, С-Птб.543 просмотра
- Персонаж (разработка)443 просмотра