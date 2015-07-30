Имею пятилетний опыт активного программирования с использованием
Javascript, jQery, PHP5, CodeIgniter , CMS Discuz, HTML5, MySQL, Ajax.
Созданные мной сайты:
svetlanaf.ru - создан мной полностьюю HTML,PHP, javascript, AJAX, jQuery.
lingvotest.ru - создан мной полностьюю HTML, PHP, Codeigniter, MySQL, javascript, AJAX, jQuery.
mashina.com - сайт, в создании которого принимал непосредственной участие. В составе рабочей группы переписывал CMS под требования заказчика. Discuz, HTML, MySQLi, javascript, jQuery.
Способен быстро разбираться в новых сложных вопросах программирования и эффективно решать возникающие в процессе программирования задачи.
Создание сайта любой сложности, начиная с проектирования страниц.
Доработка и переделка сайтов.
Поддержка сайтов на постоянной основе.
Обращайтесь!
E-mail: [email protected]
Skipe George_t64