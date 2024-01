gtukmachev

Java Developer

Кратко, что могу хорошо и очень хорошо:

--- Java: -------------------------------------------------------------------

* Frameworks/Libraries:

Wicket, Servletst, Hibernate, hibernae-c3p0, EHcache, Google common tools, swing, jdbc, spring, maven, ant...

* Version control:

Subversion (SVN) - installing, using and andministarting.

* Web server deployment experience:

root-server (Debian (Linux)), nginx (front-end), tomcat (back-end), postgress

* Data Bases:

postgresql, oracle - installing, using, andministarting and optimizing.

* Experience in integration Web-apllications:

- with payment sysems (Xsolla and Robokassa (REST))

- socials networks: odnklassniki.ru, spaces.ru, m.mail.ru. (REST)

* HTML/CSS/XSL/Java and Basic Scripts/...

* Tools: Idea, Jira...

* Have expirience in Python, C++

--- PL-PLUS -----------------------------------------------------------------

Framefork for Bank's Software (IBSO) of CFT Company (Center of Fininancical Tehnologies)

Сейчас специализируюсь на разработке онлай браузерных игр для мобильных устройств - т.е. сайтов-игр

--- Что делал полностью сам: -----------------------------------------------------------------

http://thecats.mobi

http://plast-tank.mobi

--- В чём участвовал: -------------------------------------------

htp://fermer.mobi

--- Образование ---------------------------------------

1995-2003: ВКИ-НГУ, НГУ. Специальность: системное-программирование