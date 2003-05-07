Вітаю!

Мене звати Камілла. Мені 20 років. Наразі ще навчаюсь і паралельно працюю за спеціальністю, а саме вчитель іноземних мов (англійська, німецька) / перекладач. Окрім двох раніше згаданих мов, володію ще італійською мовою на рівні носія, бо це моя друга рідна мова.

Працюю вчителем вже понад рік. Перекладами займаюсь не так давно, але основним напрямом є переклад (або написання іноземною) невеликих текстів, дописів та вирізок з художніх творів.