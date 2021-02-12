gualeks1960

Александр gualeks1960

 
63 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Администратор сайтов

Администратор сайтов

Информационные технологии, интернет, телеком

  • Передача данных и доступ в интернет
  • Оптимизация сайта (SEO)
  • Тестирование
Занятость: частичная занятость, проектная работа

График работы: гибкий график, сменный график, удаленная работа

Опыт работы 36 лет 7 месяцев

Декабрь 2006 — по настоящее время 12 лет 6 месяцев

НПООО Трансмет г. Минск

 www.panda-travel.by 

         www.6494876.ru

         www.knigi-o.com

инженер, администратор сайтов

менеджер по продажам, администратор сайта, большой опыт работы с CMS opencart, oscommerce.

Июль 1996 — ноябрь 200610 лет 5 месяцев

ООО Лексис

Минск, www.lexis.by

менеджер по продажам иностранной литературы, администратор сайта

Продажи, таможенное сопровождение

Ноябрь 1982 — июнь 199613 лет 8 месяцев

НПО Интеграл

Минск

Инженер 1 категории

Тестирование микросхем

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