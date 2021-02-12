Администратор сайтов
Администратор сайтов
Информационные технологии, интернет, телеком
- Передача данных и доступ в интернет
- Оптимизация сайта (SEO)
- Тестирование
График работы: гибкий график, сменный график, удаленная работа
Опыт работы 36 лет 7 месяцев
Декабрь 2006 — по настоящее время 12 лет 6 месяцев
НПООО Трансмет г. Минск
инженер, администратор сайтов
менеджер по продажам, администратор сайта, большой опыт работы с CMS opencart, oscommerce.
Июль 1996 — ноябрь 200610 лет 5 месяцев
ООО Лексис
Минск, www.lexis.by
менеджер по продажам иностранной литературы, администратор сайта
Продажи, таможенное сопровождение
Ноябрь 1982 — июнь 199613 лет 8 месяцев
НПО Интеграл
Минск
Инженер 1 категории
Тестирование микросхем
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