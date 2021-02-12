Администратор сайтов

Администратор сайтов

Информационные технологии, интернет, телеком

Передача данных и доступ в интернет

Оптимизация сайта (SEO)

Тестирование

Занятость: частичная занятость, проектная работа

График работы: гибкий график, сменный график, удаленная работа

Опыт работы 36 лет 7 месяцев

Декабрь 2006 — по настоящее время 12 лет 6 месяцев

НПООО Трансмет г. Минск

www.panda-travel.by

www.6494876.ru

www.knigi-o.com

инженер, администратор сайтов

менеджер по продажам, администратор сайта, большой опыт работы с CMS opencart, oscommerce.

Июль 1996 — ноябрь 200610 лет 5 месяцев

ООО Лексис

Минск, www.lexis.by

менеджер по продажам иностранной литературы, администратор сайта

Продажи, таможенное сопровождение

Ноябрь 1982 — июнь 199613 лет 8 месяцев

НПО Интеграл

Минск

Инженер 1 категории

Тестирование микросхем