Основные навыки:
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- Опыт программирования более 7 лет
- Разработка GUI приложений (WinAPI, MFC, Qt, WinForms)
- ООП, паттерны проектирования, COM
- Взаимодействие с СУБД ( SQL Server, MySQL )
- Сетевые технологии
- Многопоточное программирование
- Знания в области теории видекодирования (DCT, entropy coding, JPEG, H.263).
- Профилирование и рефакторинг кода
- Разработка встраиваемых приложений для RISC процессоров
- Разработка приложений для мобильный телефонов
- Понимание цифровой схемотехники
Технические навыки:
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OS:
Windows, Linux, Android
Software:
Visual Studio IDE, Eclipse IDE, QtCreator IDE,
MPLAB IDE, DevPartner Profiler, Quartus, Matlab, make, qmake, MS Visio, Sparx EA
Языки программирования:
C/C++ (STL, boost), C#, basic Java,
SQL, MPASM(microchip assembler), Verilog
Hardware:
IBM PC, Microchip controllers, Altera FPGA,
GPS/GSM modules, interfaces – I2C, SPI, RS232, USB,
OLED displays, RF transceivers (433 МГц, 2.4 ГГц),
Hardware programmers and debuggers
Source control:
Git, MS Source Safe, Rational Clear Case
Системы багтрекинга:
Redmine, HP Quality Center
Профессиональный опыт
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01.2011 – продолжаю работать , Фирма "НИТА", инженер-программист
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Разработка кросс платформенного ПО для обучения и подготовки диспетчеров УВД (C++/Qt).
Разработка нестандартных специализированных GUI интерфейсов.
Рефакторинг существующего кода.
04.2008 – 12.2010 , LG Electronics, Научный сотрудник
--------
Локализация и адаптация ПО сотовых телефонов компании под Россию и Израиль.
Создание операторских версий прошивок.
Исправление обнаруженных ошибок в функциональности телефонов.
02.2007 – 04.2008 , DF-Group, Разработчик ПО
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Разработка ПО для автомобильных охранных систем.
Моей основной задачей было создание ПО для GPS-GSM модулей,
а также графических интерфейсов (.NET, C#) для управления и настройки этих устройств.
В качестве контроллеров использовались PIC18F фирмы Microchip.
12.2005 – 09.2006 , XVD Corporation (Российский филиал), Разработчик ПО
--------
Улучшение характеристик существующего программно-аппаратного комплекса компании для
кодирования и передачи по телекоммуникационным каналам видео данных.
Были достигнуты положительные результаты в части сжатия коэффициентов DCT преобразования,
которые в будущем послужили темой для моей дипломной работы.
07.2004 – 07.2005 , Orion Systems, Разработчик ПО
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Разрабока ПО для управления и обработки информации с охранных/мониторинговых GPS-GSM устройств фирмы.
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Freelance:
1) Разработка bluetooth клиента под устройства скрытого слежения (Java, Android OS)
2) USB bootloader для программатора ключей touchmemory (www.touchmemory.ru/shop/t...
3) Универсальный программатор с интерфейсом USB – W-USB (www.willem.org/) (C++ MFC, FPGA – Verilog)
4) Клиентская часть системы мониторинга за транспортом Omega (www.omega-smb.ru/products...
(C#,WinForms,Database-MySQL)
5) Программа мониторинга и имитации работы гребного электродвигателя (C#, WinForms)