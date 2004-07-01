Win32, Linux, С/C++, Qt

Основные навыки:

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- Опыт программирования более 7 лет

- Разработка GUI приложений (WinAPI, MFC, Qt, WinForms)

- ООП, паттерны проектирования, COM

- Взаимодействие с СУБД ( SQL Server, MySQL )

- Сетевые технологии

- Многопоточное программирование

- Знания в области теории видекодирования (DCT, entropy coding, JPEG, H.263).

- Профилирование и рефакторинг кода

- Разработка встраиваемых приложений для RISC процессоров

- Разработка приложений для мобильный телефонов

- Понимание цифровой схемотехники

Технические навыки:

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OS:

Windows, Linux, Android

Software:

Visual Studio IDE, Eclipse IDE, QtCreator IDE,

MPLAB IDE, DevPartner Profiler, Quartus, Matlab, make, qmake, MS Visio, Sparx EA

Языки программирования:

C/C++ (STL, boost), C#, basic Java,

SQL, MPASM(microchip assembler), Verilog

Hardware:

IBM PC, Microchip controllers, Altera FPGA,

GPS/GSM modules, interfaces – I2C, SPI, RS232, USB,

OLED displays, RF transceivers (433 МГц, 2.4 ГГц),

Hardware programmers and debuggers

Source control:

Git, MS Source Safe, Rational Clear Case

Системы багтрекинга:

Redmine, HP Quality Center

Профессиональный опыт

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01.2011 – продолжаю работать , Фирма "НИТА", инженер-программист

--------

Разработка кросс платформенного ПО для обучения и подготовки диспетчеров УВД (C++/Qt).

Разработка нестандартных специализированных GUI интерфейсов.

Рефакторинг существующего кода.

04.2008 – 12.2010 , LG Electronics, Научный сотрудник

--------

Локализация и адаптация ПО сотовых телефонов компании под Россию и Израиль.

Создание операторских версий прошивок.

Исправление обнаруженных ошибок в функциональности телефонов.

02.2007 – 04.2008 , DF-Group, Разработчик ПО

--------

Разработка ПО для автомобильных охранных систем.

Моей основной задачей было создание ПО для GPS-GSM модулей,

а также графических интерфейсов (.NET, C#) для управления и настройки этих устройств.

В качестве контроллеров использовались PIC18F фирмы Microchip.

12.2005 – 09.2006 , XVD Corporation (Российский филиал), Разработчик ПО

--------

Улучшение характеристик существующего программно-аппаратного комплекса компании для

кодирования и передачи по телекоммуникационным каналам видео данных.

Были достигнуты положительные результаты в части сжатия коэффициентов DCT преобразования,

которые в будущем послужили темой для моей дипломной работы.

07.2004 – 07.2005 , Orion Systems, Разработчик ПО

--------

Разрабока ПО для управления и обработки информации с охранных/мониторинговых GPS-GSM устройств фирмы.

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Freelance:

1) Разработка bluetooth клиента под устройства скрытого слежения (Java, Android OS)

2) USB bootloader для программатора ключей touchmemory (www.touchmemory.ru/shop/t...

3) Универсальный программатор с интерфейсом USB – W-USB (www.willem.org/) (C++ MFC, FPGA – Verilog)

4) Клиентская часть системы мониторинга за транспортом Omega (www.omega-smb.ru/products...

(C#,WinForms,Database-MySQL)

5) Программа мониторинга и имитации работы гребного электродвигателя (C#, WinForms)