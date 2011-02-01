Грамотный и ответственный с опытом работы

Максимов Кирилл Вячеславович

Дата рождения:10.06.1988

Адрес проживания: Севастополь, ул.Хрусталева д.7,

кВ.33

Телефон: +7 978 730 41 97

e-mail: kirill_guard@yahoo.com

Цель: Получение работы, где я смогу реализовать свой потенциал и полученный опыт

Опыт работы

01.02.2011– 01.02.2012 – начальник экономического отдела, ОАО «СФЕРАМАКС», беспроводные телекоммуникации и интернет, г.

Севастополь

15.02.2012 – 01.09.2013 –инженер-экономист, ПАО «ЦКБ КОРАЛЛ», разработка проектной документации судов освоения шельфа, г.

Севастополь

01.11.2013-03.2014 – ведущий инженер по организации и нормированию труда в судоремонте, АО «Морской индустриальный комплекс»,

судоремонт,

г. Севастополь

Образование

09.2005-06.2010

Севастопольский Национальный технический Университет, Факультет Экономики и Менеджмента,

Кафедра Финансы и Кредит

Присвоенная квалификация - экономист

Дополнительное образование

09.2012 - настоящее время (студент четвертого курса заочной формы обучения)

Севастопольский Национальный технический Университет,

Факультет Морских Технологий и Судоходства,

Кафедра Океанотехника и Караблестроение

Профессиональные

навыки:

Уверенный пользователь ПК, владение Excel и Word

Английский язык-чтение и перевод без словаря

Русский, Украинский

Личные качества:

Коммуникабельный, легко обучаемый, целеустремленный, ответственный, пунктуальный, умение работать в команде, добросовестное

выполнение поставленных задач

Дополнительная информация

(указывается по мере необходимости)

Семейное положение-холост

Наличие водительских прав категории В

Вредных привычек не имею

Хобби: занятия спортом