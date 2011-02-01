Максимов Кирилл Вячеславович
Дата рождения:10.06.1988
Адрес проживания: Севастополь, ул.Хрусталева д.7,
кВ.33
Телефон: +7 978 730 41 97
e-mail: kirill_guard@yahoo.com
Цель: Получение работы, где я смогу реализовать свой потенциал и полученный опыт
Опыт работы
01.02.2011– 01.02.2012 – начальник экономического отдела, ОАО «СФЕРАМАКС», беспроводные телекоммуникации и интернет, г.
Севастополь
15.02.2012 – 01.09.2013 –инженер-экономист, ПАО «ЦКБ КОРАЛЛ», разработка проектной документации судов освоения шельфа, г.
Севастополь
01.11.2013-03.2014 – ведущий инженер по организации и нормированию труда в судоремонте, АО «Морской индустриальный комплекс»,
судоремонт,
г. Севастополь
Образование
09.2005-06.2010
Севастопольский Национальный технический Университет, Факультет Экономики и Менеджмента,
Кафедра Финансы и Кредит
Присвоенная квалификация - экономист
Дополнительное образование
09.2012 - настоящее время (студент четвертого курса заочной формы обучения)
Севастопольский Национальный технический Университет,
Факультет Морских Технологий и Судоходства,
Кафедра Океанотехника и Караблестроение
Профессиональные
навыки:
Уверенный пользователь ПК, владение Excel и Word
Английский язык-чтение и перевод без словаря
Русский, Украинский
Личные качества:
Коммуникабельный, легко обучаемый, целеустремленный, ответственный, пунктуальный, умение работать в команде, добросовестное
выполнение поставленных задач
Дополнительная информация
(указывается по мере необходимости)
Семейное положение-холост
Наличие водительских прав категории В
Вредных привычек не имею
Хобби: занятия спортом