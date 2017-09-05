guardian921

Перевод и корекция текстов! Словацкий,сербский,украинский.

Привет все! На данный момент осуществляю переводы с: словацкого, сербского и украинского языка на русский, или наоборот. Качество работы гарантирую. Так же корректирую текст на любом из выше перечисленном языке. Если есть возможность прошу ваши цены озвучивать в евро так как на данный момент нахожусь в Евросоюзе и мне так легче сориентироваться.