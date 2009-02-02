Контент-менеджер, рерайтинг,тех.писатель, перевод, верстка

Тематика: IT, биология, медицина

Опыт по наполнению сайтов 5 лет.

Перевод с английского как тех. документации, так и обзоров, статей, новостей и т.д.

Обработка фотографий, как для печати, так и для web.

В области рерайтинга и контент-менедждера есть опыт пока только в медицинской и биологической сфере, но готова себя попробовать и в других областях. Адаптация текста под поисковики

Быстро учусь и вникаю.

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