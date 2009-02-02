Контент-менеджер, рерайтинг,тех.писатель, перевод, верстка
Тематика: IT, биология, медицина
Опыт по наполнению сайтов 5 лет.
Перевод с английского как тех. документации, так и обзоров, статей, новостей и т.д.
Обработка фотографий, как для печати, так и для web.
В области рерайтинга и контент-менедждера есть опыт пока только в медицинской и биологической сфере, но готова себя попробовать и в других областях. Адаптация текста под поисковики
Быстро учусь и вникаю.
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