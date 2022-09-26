gubailovskaya

Профессиональный 2d иллюстратор

Я профессиональный 2d-иллюстратор с большим опытом. Работаю преимущественно с растровой иллюстрацией как для детской, так и для взрослой аудитории. Беру проекты в таких областях как: ✅ реклама✅ книжные и журнальные иллюстрации ✅ разработка персонажей ✅ стикеры для соцсетей✅ наклейки, принты для одежды✅ дизайн упаковки✅ логотипы✅ полиграфическая продукция: открытки, визитки, календари и тд.Связаться со мной можно в мессенджерах или написать здесь. Тел.: 89654064442Телеграмм: @murfasaПолное актуальное портфолио: https://www.behance.net/bf72140b