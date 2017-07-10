gubanovale

Алёна Губанова gubanovalegubanovale
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Виртуальный помощник
• Дизайн бизнес-презентаций (PowerPoint, PDF), презентаций для выступлений, визиток, резюме, брошюр и другой печатной продукции;
• Дизайн сайтов на Tilda;
• Перевод (с английского на русский и наоборот, с немецкого на русский и наоборот);
• Обучение английскому очно и по скайпу (деловой английский, разговорный английский, подготовка к ЕГЭ)
• Работа с текстом, копирайтинг;
• Виртуальный помощник (от 300р/час в зависимости от задания)
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