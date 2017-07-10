gubanovale

Виртуальный помощник

• Дизайн бизнес-презентаций (PowerPoint, PDF), презентаций для выступлений, визиток, резюме, брошюр и другой печатной продукции;

• Дизайн сайтов на Tilda;

• Перевод (с английского на русский и наоборот, с немецкого на русский и наоборот);

• Обучение английскому очно и по скайпу (деловой английский, разговорный английский, подготовка к ЕГЭ)

• Работа с текстом, копирайтинг;

• Виртуальный помощник (от 300р/час в зависимости от задания)