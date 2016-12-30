Контактная информация:
+38 050 208 87 60 (моб. МТС Украина), gubskii.l@mail.ru
Личные данные:
Дата рождения: 22.07.1964
Место проживания: г. Донецк, Украина
Цель: Должность главного архитектора проектов
Опыт работы:
04.2011 г. – настоящее время ООО «Прогресс-Гражданпроект» г.Донецк Украина
Профиль компании: проектирование
Должность: главный архитектор проектов
Обязанности:
- Работа с заказчиком.
- Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела.
- Руководство рабочим проектированием объекта (все разделы).
- Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
- Работа с Госстройэкспертизой.
- Авторский надзор на объекте.
- Реконструкция Днепропетровского перинатального центра 10 600 м2 общей
площади, начало проектирования- 08.201, ввод в эксплуатацию- 06.2012
(проектирование и реконструкция велись параллельно).
- Проектирование комплекса «Лечебный корпус с онкогематологическим центром ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака академии
медицинских наук Украины» в г.Донецк в составе:
операционным блоком на 17 операционных 36 500 м2
общей площади;
- паталогоанатомический корпус на 3 стола;
- виварий;
-прачечная на 400 кг/смену
- многоуровневый паркинг на 200 автомобилей.
07.2008 г. – 04.2011 г. Частный предприниматель г.Донецк Украина
Профиль компании: проектирование
Должность: главный архитектор проектов
Обязанности:
- Работа с заказчиком.
- Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела.
- Непосредственное участие в разработке раздела интерьер.
- Руководство рабочим проектированием объекта (все разделы).
- Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
- Авторский надзор на объекте.
- Проектирование индивидуальных жилых домов.
- Проектирование частных интерьеров.
Профиль компании: проектирование
Должность: ведущий архитектор (с функциями ГАПа)
Обязанности:
- Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела, узлов и деталей.
- Непосредственное участие в разработке раздела интерьер.
- Руководство рабочим проектированием объекта (все разделы).
- Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
- Авторский надзор на объекте.
- Проектирование частного особняка г.Киев на участке 7.856 га с
комплексом сопутствующих зданий и сооружений в составе:
-хозяйственный блок общей площадью 583,67 м2;
-садовый домик;
-сторожка на въезде;
-теннисный корт;
-беседка;
-мост;
-фонтан;
-интерьеры главного дома.
08.2002. - 01.2004 г. Проектный институт «Донбассгражданпроект»
Профиль компании: проектирование
Должность: ведущий архитектор
Обязанности:
- Разработка рабочей документации на объекты жилого, общественного и
производственного назначения
- Проектирование стрелкового тира на берегу ставка Кирша в Ленинском районе г.Донецка.
Тир рассчитан на стрельбу из нарезного оружия калибра 7,62 мм по движущимся мишеням на 50 и 100м, с административными помещениями, оружейным магазином и рестораном.
- Реконструкция Макеевского завода мебельных фасадов.
Профиль компании:
Должность: Главный архитектор города
Обязанности:
- контроль и управление работой ГАСК и архитектурно-проектным бюро;
- соблюдение законов и нормативных актов, регулирующих архитектурную и
градостроительную деятельность;
- контроль по разработке и реализации генерального плана города, организация и ведения градостроительного кадастра города, формирование и ведение фондов
- внесение на рассмотрение горисполкома проектов решений, программ, планов,
- организация подготовки и утверждения в установленном порядке ежегодных планов
- подготовка представления градостроительных проектов на утверждение;
- согласование задания на проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий для строительства;
- утверждение архитектурно-планировочных заданий на проектирование объектов всех видов строительства;
- согласование градостроительных проектов, обоснований инвестирования и архитектурные проекты;
- организация подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство
- участие в приемке объектов строительства, капитального ремонта и благоустройства в
- участие в организации общественного обсуждения градостроительных проектов,
- рассмотрение в пределах компетенции письменных и устных обращений юридических и
градостроительных проектов, фондов материалов инженерных изысканий для
строительства;
мероприятий по формированию городской среды;
(графиков) проектирования и финансирования градостроительной документации по городу и обеспечение контроля за их выполнением;
объектов;
эксплуатацию;
вопросов благоустройства, размещения объектов жилищного и иного строительства;
физических лиц и принятие по ним решения;
- выполнение в полном объеме всех возложенных на меня функций, обязанностей и прав.
1985 г. – 1990 г. Макеевский инженерно-строительный институт (Украина)
Факультет: архитектура
Квалификация: архитектор
1979 г.-1983 г. Макеевский строительный техникум
Факультет: промышленное и гражданское строительство
Квалификация: техник-строитель
Профессиональные навыки:
- имею квалификационный сертификат архитектора;
- ответственный;
- личное руководство работой;
- разработка заданий на проектирование;
- постановка задач подчиненным;
- распределение нагрузки между сотрудниками;
- контроль качества работы;
- постановка задач по устранению недочетов (при необходимости);
- разработка рабочих чертежей и узлов;
- умение решать нестандартные задачи;
- разработка интерьеров;
- умение работать с повышенной нагрузкой и выдавать результат в короткие сроки;
- владение ArchiCAD- в совершенстве, AutoCAD, MS, Artlantis, Photoshop-пользователь.
- владение языками: русский, украинский;
- некурящий;
- женат, двое детей (взрослые);
- заграничный паспорт- да;
- водительское удостоверение категории «В».