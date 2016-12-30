gubskii

Леонид gubskii

 
60 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Главный Архитектор Проектов, ведущий архитектор

Контактная информация:

+38 050 208 87 60 (моб. МТС Украина), gubskii.l@mail.ru

 

Личные данные:

Дата рождения: 22.07.1964

Место проживания: г. Донецк, Украина

Цель: Должность главного архитектора проектов

Опыт работы:

04.2011 г. – настоящее  время     ООО «Прогресс-Гражданпроект» г.Донецк Украина

Профиль компании:  проектирование

Должность:  главный архитектор проектов

Обязанности:

  • Работа с заказчиком.
  • Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела.
  • Руководство рабочим проектированием объекта (все разделы).
  • Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
  • Работа  с  Госстройэкспертизой.
  • Авторский надзор на объекте.
Достижения:

  • Реконструкция Днепропетровского перинатального центра 10 600 м2 общей

    площади, начало проектирования- 08.201, ввод в эксплуатацию- 06.2012

    (проектирование и реконструкция велись параллельно).

  • Проектирование комплекса «Лечебный корпус с онкогематологическим центром ГУ «Институт  неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака академии

    • медицинских наук Украины» в г.Донецк в составе:

- главный корпус на 500 коек с отделением пересадки костного мозга и

операционным блоком на 17 операционных 36 500 м2

общей площади;

- паталогоанатомический корпус на 3 стола;

- виварий;

-прачечная на 400 кг/смену

- многоуровневый паркинг на 200 автомобилей.

 

07.2008 г. – 04.2011 г.  Частный предприниматель г.Донецк Украина

Профиль компании: проектирование

Должность: главный архитектор проектов

Обязанности:

  • Работа с заказчиком.
  • Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела.
  • Непосредственное участие в разработке раздела интерьер.
  • Руководство  рабочим проектированием объекта (все разделы).
  • Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
  • Авторский надзор на объекте.
Достижения:

  • Проектирование индивидуальных жилых домов.
  • Проектирование частных интерьеров.
01.2004. – 06.2007 г. «ЧП Шабанова Е.В.» г.Донецк Украина

Профиль компании: проектирование

Должность: ведущий архитектор (с функциями ГАПа)

Обязанности:

  • Непосредственное участие в разработке архитектурного раздела, узлов и деталей.
  • Непосредственное участие в разработке раздела интерьер.
  • Руководство рабочим проектированием объекта (все разделы).
  • Стыковка и увязка всех разделов проектирования.
  • Авторский надзор на объекте.
Достижения:

  • Проектирование частного особняка г.Киев на участке 7.856 га с

    комплексом сопутствующих зданий и сооружений в составе:

-главный дом общей площадью _2209_м2;

-хозяйственный блок общей площадью 583,67 м2;

-садовый домик;

-сторожка на въезде;

-теннисный корт;

-беседка;

-мост;

-фонтан;

-интерьеры главного дома.

08.2002. - 01.2004 г.   Проектный институт «Донбассгражданпроект»

Профиль компании: проектирование

Должность: ведущий архитектор

Обязанности:

  • Разработка рабочей документации на объекты жилого, общественного и

    производственного назначения

Достижения:

  • Проектирование стрелкового тира на берегу ставка Кирша в Ленинском районе г.Донецка.

    Тир рассчитан на стрельбу из нарезного оружия калибра 7,62 мм по движущимся мишеням на 50 и 100м, с административными помещениями, оружейным магазином и рестораном.

  • Реконструкция Макеевского завода мебельных фасадов.

08.1990 г. – 06.1998 г.  Исполком Селидовского городского Совета народных депутатов (город областного подчинения г.Донецк)

Профиль компании:

Должность: Главный архитектор города

Обязанности:

  • контроль и управление работой ГАСК и архитектурно-проектным бюро;
  • соблюдение законов и нормативных актов, регулирующих архитектурную и

    градостроительную деятельность;

  • контроль по разработке и реализации генерального плана города, организация и ведения  градостроительного кадастра города, формирование и ведение фондов

    • градостроительных проектов, фондов материалов инженерных изысканий для

    строительства;

  • внесение на рассмотрение горисполкома проектов решений, программ, планов,

    • мероприятий по формированию городской среды;

  • организация подготовки и утверждения в установленном порядке ежегодных планов

    • (графиков) проектирования и финансирования градостроительной документации по городу и обеспечение контроля за их выполнением;

  • подготовка представления градостроительных проектов на утверждение;
  • согласование задания на проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических  изысканий для строительства;
  • утверждение архитектурно-планировочных заданий на проектирование объектов всех видов строительства;
  • согласование градостроительных проектов, обоснований инвестирования и архитектурные  проекты;
  • организация подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство

    • объектов;

  • участие в приемке объектов строительства, капитального ремонта и благоустройства в

    • эксплуатацию;

  • участие в организации общественного обсуждения градостроительных проектов,

    • вопросов благоустройства, размещения объектов жилищного и иного строительства;

  • рассмотрение в пределах компетенции письменных и устных обращений юридических и

    • физических лиц и принятие по ним решения;

Достижения:

  • выполнение в полном объеме всех возложенных на меня функций, обязанностей и прав.
Образование:

1985 г. – 1990 г.     Макеевский инженерно-строительный институт (Украина)

Факультет: архитектура

Квалификация: архитектор

1979 г.-1983 г.    Макеевский строительный техникум

Факультет: промышленное и гражданское строительство

Квалификация: техник-строитель

Профессиональные навыки:

  • имею квалификационный сертификат архитектора;
  • ответственный;
  • личное руководство работой;
  • разработка заданий на проектирование;
  • постановка задач подчиненным;
  • распределение нагрузки между сотрудниками;
  • контроль качества работы;
  • постановка задач по устранению недочетов (при необходимости);
  • разработка рабочих чертежей и узлов;
  • умение решать нестандартные задачи;
  • разработка интерьеров;
  • умение работать с повышенной нагрузкой и выдавать результат в короткие сроки;
  • владение ArchiCAD- в совершенстве,   AutoCAD, MS, Artlantis, Photoshop-пользователь.
Дополнительная информация:

  • владение языками: русский, украинский;
  • некурящий;
  • женат, двое детей (взрослые);
  • заграничный паспорт- да;
  • водительское удостоверение категории «В».