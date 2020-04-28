Веб дизайнер
Опыт работы 2 года
Что я умею?
Создавать сайты и лендинги
Анализировать и в дальнейшем продвигать сайт
Адаптировать под мобильную версию
Упаковывать бизнес
ПРИМЕРЫ РАБОТ:
https://www.behance.net/gallery/30815999/ligi-kadastr..
https://www.behance.net/gallery/22427859/Strategy-Par..
https://www.behance.net/gallery/30785227/federacija-d..
Почему стоит работать со мной?
Пунктуальность,согласование всех этапов работ,созвон и подобное описание сайта,который вы хотите,я не заканчиваю работу,пока клиент не будет на 100% доволен.)
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