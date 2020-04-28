gubskoy

Юрий gubskoy

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб дизайнер

Опыт работы 2 года 

Что я умею? 

Создавать сайты и лендинги 

Анализировать и в дальнейшем продвигать сайт 

Адаптировать под мобильную версию 

Упаковывать бизнес 

ПРИМЕРЫ РАБОТ: 

https://www.behance.net/gallery/30815999/ligi-kadastr.

https://www.behance.net/gallery/22427859/Strategy-Par.

https://www.behance.net/gallery/30785227/federacija-d.

http://vau-corndog.ru 

http://money-lend.tilda.ws 

https://progium.ru 

Почему стоит работать со мной? 

Пунктуальность,согласование всех этапов работ,созвон и подобное описание сайта,который вы хотите,я не заканчиваю работу,пока клиент не будет на 100% доволен.) 