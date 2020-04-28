Веб дизайнер

Опыт работы 2 года

Что я умею?

Создавать сайты и лендинги

Анализировать и в дальнейшем продвигать сайт

Адаптировать под мобильную версию

Упаковывать бизнес

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

https://www.behance.net/gallery/30815999/ligi-kadastr..

https://www.behance.net/gallery/22427859/Strategy-Par..

https://www.behance.net/gallery/30785227/federacija-d..

http://vau-corndog.ru

http://money-lend.tilda.ws

https://progium.ru

Почему стоит работать со мной?

Пунктуальность,согласование всех этапов работ,созвон и подобное описание сайта,который вы хотите,я не заканчиваю работу,пока клиент не будет на 100% доволен.)