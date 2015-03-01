gudymakristina19

Кристина Гудыма gudymakristina19gudymakristina19
Личнаяинформация
Дата рождения: 25.03.1994.
Семейное положение: замужем, детей нет
Контактные данные: [email protected]
Образование:
2011 – 2015 гг. Кыргызско-Российский Славянский университет.
Экономический факультет.
Специальность: Маркетолог.
2015 – 2017 гг. Кыргызско-Российский Славянский университет.
Экономический факультет. Магистратура.
Направление: Международный менеджмент.
Средний бал за годы обучения: отлично.
Дополнительное образование
Google Partners , Сертификация поGoogle Adwords (основы, поисковая реклама, кмс, мобильная реклама).
Опыт работы:
01.03-2015 г.-15.04.2015 «Шоро».
Должность: стажер отдела маркетинга.
Обязанности:
· проведение маркетингового исследования;
· изучение маркетинговой стратегии.
01.02.2017 г.-01.04.2017«Международный Деловой Совет».
Должность: стажер.
Обязанности:
· увеличение клиентской базы;
· помощь в ведении SMM;
· помощь в организации мероприятий.
9.05.2017-1.09.2017 г. «Dream Studio»
Должность: специалист отдела маркетинга и продаж.
Обязанности:
· увеличение клиентской базы;
· введение переговоров;
· определение целевой аудитории;
· SWOT-анализ компании-клиента;
· написание сценария для рекламных видео-роликов.
16.10.2017 - 15.12.2018 «Интернет-магазин Svetofor»
Должность: интернет-маркетолог
Обязанности:
· Введение аккаунта svetofor_kg;
· Таргетированная реклама в соц.сетях;
· Работа над увеличением вовлеченности и охвата;
· Разработка контента для социальных сетей сучетом портретов целевой аудитории ;
· Оформления публикаций и рекламных кампаний(владение программами: PS, AI) ;
· Ведение и оптимизация рекламных кампаний GoogleAdwords (поисковая, медийная) и FaceBook;
· Отслеживание эффективности компаний в Google analytics
· Разработка рекламных баннеров;
· Разработка, запуск и продвижение акций;
· Предоставление отчётов о проделанной работе.
07.09.2018- 15.12. 2018 «Маркетинговое агентство Funky Bishkek»
Должность: SMM-специалист
· Введение аккаунтов
o mdc_kyrgyzstan
o lalletty_kg, lalletty_kz ;
· Разработка стратегии продвижения компании;
· Мониторинг активности конкурентов;
· Увеличение количества подписчиков;
· Разработка контент-плана с учетом портретов целевойаудитории;
· Оформления публикаций и рекламных кампаний;
· Предоставление отчётов о проделанной работе.
Личные качества:
целеустремленность;
быстрая обучаемость;
трудолюбие;
организованность;
аналитический склад ума;
коммуникабельность;
умение работать в команде.