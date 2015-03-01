gudymakristina19

Кристина Гудыма gudymakristina19

 
29 летКиргизия/Бишкек
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Интернет маркетолог, smm-менеджер

Личнаяинформация

Дата рождения: 25.03.1994.

Семейное положение: замужем, детей нет

Контактные данные: [email protected]

Образование:

2011 – 2015 гг. Кыргызско-Российский Славянский университет.

Экономический факультет.

Специальность: Маркетолог.

2015 – 2017 гг. Кыргызско-Российский Славянский университет.

Экономический факультет. Магистратура.

Направление: Международный менеджмент.

Средний бал за годы обучения: отлично.

Дополнительное образование

Google Partners , Сертификация поGoogle Adwords (основы, поисковая реклама, кмс, мобильная реклама).

 

Опыт работы:

 

01.03-2015 г.-15.04.2015 «Шоро».

Должность: стажер отдела маркетинга.

Обязанности:

·        проведение маркетингового исследования;

·        изучение маркетинговой стратегии.

 

01.02.2017 г.-01.04.2017«Международный Деловой Совет».

Должность: стажер.

Обязанности:

·        увеличение клиентской базы;

·        помощь в ведении SMM;

·        помощь в организации мероприятий.

 

9.05.2017-1.09.2017 г. «Dream Studio»

Должность: специалист отдела маркетинга и продаж.

Обязанности:

·        увеличение клиентской базы;

·        введение переговоров;

·        определение целевой аудитории;

·        SWOT-анализ компании-клиента;

·        написание сценария для рекламных видео-роликов.

 

16.10.2017 - 15.12.2018  «Интернет-магазин Svetofor»

Должность: интернет-маркетолог

Обязанности:

·        Введение аккаунта svetofor_kg;

·        Таргетированная реклама в соц.сетях;

·        Работа над увеличением вовлеченности и охвата;

·        Разработка контента для социальных сетей сучетом портретов целевой аудитории ;

·        Оформления публикаций и рекламных кампаний(владение программами: PS, AI) ;

·        Ведение и оптимизация рекламных кампаний GoogleAdwords (поисковая, медийная) и  FaceBook;

·        Отслеживание эффективности компаний в Google analytics

·        Разработка рекламных баннеров;

·        Разработка, запуск и продвижение акций;

·        Предоставление отчётов о проделанной работе.

 

 07.09.2018-  15.12. 2018 «Маркетинговое агентство Funky Bishkek»

Должность: SMM-специалист

·        Введение аккаунтов

o  mdc_kyrgyzstan

o  lalletty_kg, lalletty_kz  ;

·        Разработка стратегии продвижения компании;

·        Мониторинг активности конкурентов;

·        Увеличение количества подписчиков;

·        Разработка контент-плана с учетом портретов целевойаудитории;

·        Оформления публикаций и рекламных кампаний;

·        Предоставление отчётов о проделанной работе.

 

Личные качества:

 

целеустремленность;

быстрая обучаемость;

трудолюбие;

организованность;

аналитический склад ума;

коммуникабельность;

умение работать в команде.

Google AdsРекламная кампания