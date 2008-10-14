guelvanovsky

Письменный технический перевод

Языковая пара:

Английский - русский (письменный перевод)

Английский - русский (устный перевод)

Гелвановский Георгий Владиславович

450105 Уфа, ул. Королева, д. 19, кв. 6

Тел.: (3472)36-48-21, мобильный тел.: 8- 960-3934643

Эл. почта: [email protected]

Ссылка на Proz: http://www.proz.com/profile/598006

• Сертифицированный переводчик.

• Родной язык – русский. Свободно владеет английским.

• 9-летний опыт работы устным и письменным переводчиком.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

с 1999 – н/в Устный и письменный переводчик фри-ланс. Широкая переводческая специализация (см. ниже). На протяжении последних 9 лет сотрудничал с:

• ЗАО «Новый Век+» (нормативная документация, технические требования, строительство, добыча нефти и газа, контрактная документация, компрессоры, налогообложение) Перевод различных документов по указанным тематикам.

• Агентство переводов «Априори» (добыча нефти и газа, бизнес, финансы, экономика; дефектоскопия; транспортировка нефти и газа;, иконопись). Перевод раздела «Новости отрасли» и статей для журналов «Oil & Gas Offshore», «Oil & Gas Eurasia»; перевод инструкций по эксплуатации к буровым самоподъемным морским основаниям; перевод аннотаций к древнерусским иконам XI-XVII вв.

• Бюро технической документации «Неотек» (Строительная техника) Перевод инструкции по эксплуатации к колесному экскаватору-погрузчику.

• Рекламно-переводческая компания «Имя-капитал» (Испытания трубных соединений) Перевод отчета об испытании трубных соединений.

• ООО фирма «Центролит» (Металлургия) Перевод технического задания на оборудование по переплавке алюминия.

• Бюро переводов «Motranslations» (Добыча урана) Перевод отчета по подземному скважинному выщелачиванию урана.

• Case International Harvester (Сельскохозяйственные машины и оборудование). Перевод руководств по эксплуатации к зерновым комбайнам; устный перевод при обучении механизаторов

• ОАО "СТЕКЛОНиТ", Уфа (Стекловолокно). Перевод материалов для сайта и буклета.

• Институт проблем сверхпластичности металлов Российской Академии Наук, Уфа (Металлургия, бизнес, финансы, экономика). Перевод материалов для проведения аудита по использованию гранта; устный перевод при собеседовании с сотрудниками.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

добыча нефти и газа; металлургия; контрактная документация; строительство сельскохозяйственные машины и оборудование; сельское хозяйство; компрессоры; искусство.

Гелвановский Георгий Владиславович

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД)

В среднем 3000 слов исходного текста в день (≈10 стандартных страниц по 1800 знаков с пробелами переводного текста).

НАВЫКИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМЬЮТЕРОМ

Опытный пользователь ПК: Microsoft Office 2003, ABBYY FineReader 9.0. Professional Edition, Adobe Photoshop 6.0., OpenOffice 2.4., основы HTML программирования и веб-дизайна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Высокопроизводительный ПК со стандартным набором прикладных программ, необходимых для деятельности переводчика. (Trados 7.0. Freelance, Déjà Vu X Workgroup, MultiTran 3.15, ABBYY Lingvo 12 c дополнительными словарями), круглосуточный доступ в Интернет, сканер.

ОБРАЗОВАНИЕ:

ВУЗ Присвоенная квалификация Дата выпуска

Башкирский государственный университет Диплом с отличием

Преподаватель английского языка, переводчик 1997

Башкирский государственный университет.

досрочное окончание аспирантуры по специальности «Сравнительно-историческое и типологическое языкознание» с дополнительными курсами по информатике и когнитивной теории перевода. Учёная степень кандидата филологических наук.

Тема диссертации «Номинативный аспект рекламных текстов и способы его представления в английском и русском языках». 2000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2001-2002 прошел стажировку в Университете Теннеси, США, в рамках программы повышения квалификации «Молодые преподаватели вузов». Специальность: методика преподавания английского языка и прикладная лингвистика.

ХОББИ

Бронетехника времен Второй мировой войны