Уважаемые господа!

Мое имя – Кристина Трушина, 27.03.1981 года рождения. Я – из Украины, но в настоящее время учусь в Германии (Специальность – «Американистика», «Романистика» и «Туркология», Гёте-Университет, Франкфурт/Майн).

Меня интересует работа внештатного корреспондента или/и копирайтера, т.к. в будущем я планирую работать в СМИ, но, хотя я учусь на стационаре, я хотела бы начать свою карьеру прямо сейчас в области печатного СМИ. Я могу предложить Вам свои услуги в написании различных статей о кино, моде, VIP-персонах, музыке. Опыт у меня небольшой (написание кинорецензий на английском языке и анализ критической литературы в процессе учебы), однако имеется большое стремление учиться писать красиво, увлекательно и остроумно.

У меня есть свободный доступ к Интернету, кроме того свободно владею немецким и английским языками. О своих личных качествах могу сказать, что я – исполнительная и усердная.

Буду Вам благодарна за ответ.

С уважением, Кристина Трушина