ПЕРЕВОД/РЕРАЙТ - АНГЛИЙСКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ - ВЫШИЙ УРОВЕНЬ - НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКОВ

Предлагаю свои услуги в качестве редактора и переводчика на французский и английский языки. Являюсь носителем языка. Имею опыт работы в области технологий, недвижимости, финансов, телекоммуникаций, бизнеса, политики, рекламы, пресс релизы, кино и т.д. Работаю главным образом с русского на английский. Иногда беру некоторые тексты на французский. Отдаю предпочтение последовательным переводам. По образованию я лингвист и 30 лет работаю с языками.

Имею более 20 лет локального и международного опыта в сфере коммуникационных технологий и электронных средств массовой информации в государственном и частном секторах, в области сервисов и производства. Работал в производстве, коммерциализации, в области развития бизнеса, финансирования, международных связей, маркетинга, продаж, менеджмента и разработке политики в сфере средств массовой информации на государственном уровне.

Личная информация - Тел. 632 7025 или 8 916 674 6360 - E-mail: [email protected] и [email protected]

День Рождения: 19 июня 1952 года

Подданство: Канада, Бразилия (в России имею Вид на Жительство)

Владение языками: свободное - английский, французский, русский, португальский

Образование Высшее

Начальная школа: Школа Соза Леон (Souza Leao), Рио де Жанейро, Бразилия

Средняя школа: Колледж Нотре Дам (Notre Dame), Монреаль, Канада

Университеты: 1972 - 1974

Лойола-Колледж (Loyola College), Монреаль, Канада

Диплом Коледжа

1974 - 1976

Университет Конкордия (Concordia University)

Монреаль, Канада

Специальность - Французская литература

1976 - 1979

Университет штата Нью-Йорка (State University of New York, Holy Trinity Campus – Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвиле) Нью-Йорк, США

Специальность – словестика и богословие

Член - корреспондент Международной Академии Информатизации

Являюсь штатным работником журнала Commercial Real Estate с апреля 2008 г.

Сопровождал как переводчик официальную делегацию сената конгресса республики Филиппины во главе с председателем сената конгресса Мануэлем Вилларом (15-22 октября 2008 г.) и официальную делегацию Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с Лордом-спикером Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Хеймэн (13 ноября 2008 г.).

Помимо этого, я участвовал в синхронном переводе в международной конференции eyeforpharma и cegedim dendrite и в телемостах РИА Новости между Россией и Индией в области коммуникационных технологий. Участвовал во франко-русской конференции по разработке протезов и ортопедической продукции, проходившей в г. Пущино Московской области, переводил на конференциях по внедрению западных японских технологий в России, связанных с ShowView и Gemstar Corporation, Panasonic, Samsung и Norpak Corporation. Переводил на всех переговорах между компанией XB Systems Inc., ОРТ Глобал и Министерством Связи. Сопровождал делегацию из Арзамаса-16 под управлением министерства Атомной энергии во Францию для представительства при Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).