технический перевод

Мой родной язык – испанский, свободно владею русским. Имею несколькими образованиями, полученные в России в основном технической направленности.

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Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Технический

Испанский: Свободно владею

Итальянский: Базовый

Португальский: Базовый

Компьютерные навыки:

Microsoft office, excel, Auto Cad, КОМПАС 3D, интернет,1С бухгалтерия для менеджеров

Уровень владения компьютером::Уверенный пользователь