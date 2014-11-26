технический перевод
Мой родной язык – испанский, свободно владею русским. Имею несколькими образованиями, полученные в России в основном технической направленности.
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Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Технический
Испанский: Свободно владею
Итальянский: Базовый
Португальский: Базовый
Компьютерные навыки:
Microsoft office, excel, Auto Cad, КОМПАС 3D, интернет,1С бухгалтерия для менеджеров
Уровень владения компьютером::Уверенный пользователь
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