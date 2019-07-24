guliyahuzina

Гулия guliyahuzina

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Меня зовут Гулия. 

Я занимаюсь технической настройкой различных сервисов. 

Недавно я проходила обучение в онлайн-школе Profreelance (2х-месячный курс “Администратор онлайн-школы”), благодаря которому усвоила следующие навыки:

  • создание сайтов на конструкторе
  • настройка вебинарной комнаты в Bizon и GetCourse
  • организация вебинаров и автовебинаров
  • базовая настройка аккаунта в GetCourse
  • создание уроков в GetCourse
  • настройка процессов в GetCourse
  • создание рассылок через e-mail, VK, FB, Telegram
  • работа с визуальным контентом в сервисе Canva и Figma
Все эти задачи могу взять на себя, тем самым помогу вам избавиться от технической рутины, которая занимает немалое количество времени.

Мое портфолио можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://huzina.ru

Также готова взять на себя и другие задачи, связанные с различными расчетами и не только (имеется диплом КНИТУ по профессии менеджер-экономист).