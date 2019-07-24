guliyahuzina

Меня зовут Гулия.
Я занимаюсь технической настройкой различных сервисов.
Недавно я проходила обучение в онлайн-школе Profreelance (2х-месячный курс “Администратор онлайн-школы”), благодаря которому усвоила следующие навыки:
- создание сайтов на конструкторе
- настройка вебинарной комнаты в Bizon и GetCourse
- организация вебинаров и автовебинаров
- базовая настройка аккаунта в GetCourse
- создание уроков в GetCourse
- настройка процессов в GetCourse
- создание рассылок через e-mail, VK, FB, Telegram
- работа с визуальным контентом в сервисе Canva и Figma
Мое портфолио можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://huzina.ru
Также готова взять на себя и другие задачи, связанные с различными расчетами и не только (имеется диплом КНИТУ по профессии менеджер-экономист).
Действие аккаунта приостановлено!