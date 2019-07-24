guliyahuzina

Меня зовут Гулия.

Я занимаюсь технической настройкой различных сервисов.

Недавно я проходила обучение в онлайн-школе Profreelance (2х-месячный курс “Администратор онлайн-школы”), благодаря которому усвоила следующие навыки:

создание сайтов на конструкторе

настройка вебинарной комнаты в Bizon и GetCourse

организация вебинаров и автовебинаров

базовая настройка аккаунта в GetCourse

создание уроков в GetCourse

настройка процессов в GetCourse

создание рассылок через e-mail, VK, FB, Telegram

работа с визуальным контентом в сервисе Canva и Figma

Все эти задачи могу взять на себя, тем самым помогу вам избавиться от технической рутины, которая занимает немалое количество времени.

Мое портфолио можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://huzina.ru

Также готова взять на себя и другие задачи, связанные с различными расчетами и не только (имеется диплом КНИТУ по профессии менеджер-экономист).