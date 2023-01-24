Основная специальность - дизайн (по отраслям), дополнительная квалификация - исполнитель художественно-оформительских работ. Окончила художественную школу. Разрабатываю фирменый дизайн промышленных объектов, выполняю эскизную часть проектов, делаю презентации, создаю логотипы. Владею основами проектной и компьютерной графики. Имею опыт построения чертежей, сборочных чертежей, выполнения спецификаций, создания шрифтовых работ. Уверенный пользователь Coreldraw, Illustrator, 3ds MAX, Photoshop. CorelDRAWIllustrator3ds MaxPhotoshop

Я против войны в Украине !