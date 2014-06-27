Здравствуйте. Меня зовут Гульнара Чурилова. Я проходила обучение на курсах по работе администратора в ВКонтакте.

Новичок в профессии, но есть огромное желание работать в этой области. Имею навыки работы в фотошопе,

коммуникабельна, ответственна, грамотна, есть опыт работы и общения с покупателями.. Умею создавать сайты

одностраничники. Хорошо ориентируюсь в интернете, в ВК, в социальных сетях. Есть пробная страница

в ВК-http://vk.com/id238994620. Обладаю небольшими навыками рерайтинга /копирайтинга.

Мои контактные данные: е-mail [email protected]/? skype-gulnara160570, тел.89833034359