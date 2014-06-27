Здравствуйте. Меня зовут Гульнара Чурилова. Я проходила обучение на курсах по работе администратора в ВКонтакте.
Новичок в профессии, но есть огромное желание работать в этой области. Имею навыки работы в фотошопе,
коммуникабельна, ответственна, грамотна, есть опыт работы и общения с покупателями.. Умею создавать сайты
одностраничники. Хорошо ориентируюсь в интернете, в ВК, в социальных сетях. Есть пробная страница
в ВК-http://vk.com/id238994620. Обладаю небольшими навыками рерайтинга /копирайтинга.
Мои контактные данные: е-mail [email protected]/? skype-gulnara160570, тел.89833034359
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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