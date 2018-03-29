gulnara_shay

Работаю в маркетинге более года.
Специализация - SEO.
Компетенции:
- сбор и обработка информации о рынке и конкурентах
- сбор и кластеризация семантического ядра
(Полученное ядро может быть использован как основа для работы Web-мастера, интернет-маркетолога, SEO-специалиста, копирайтера.)
- внутренняя контентная оптимизация
- внутренний технический анализ сайта
- работа с Яндекс.Метрикой и Google Analytics
- разработка стратегии продвижения
- знание английского языка
- наполнение контентом
- знание bitrix
Действие аккаунта приостановлено!