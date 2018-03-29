gulnara_shay

Работаю в маркетинге более года.

Специализация - SEO.

Компетенции:

- сбор и обработка информации о рынке и конкурентах

- сбор и кластеризация семантического ядра

(Полученное ядро может быть использован как основа для работы Web-мастера, интернет-маркетолога, SEO-специалиста, копирайтера.)

- внутренняя контентная оптимизация

- внутренний технический анализ сайта

- работа с Яндекс.Метрикой и Google Analytics

- разработка стратегии продвижения

- знание английского языка

- наполнение контентом

- знание bitrix